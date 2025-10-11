Home

Noleggi senza conducente nel mirino della Polizia di Stato: controlli a tappeto all’Isola D’Elba

11 Ottobre 2025

Livorno 11 ottobre 2025 Noleggi senza conducente nel mirino della Polizia di Stato: controlli a tappeto all’Isola D’Elba

In un’ottica di prevenzione, da qualche anno è stata introdotta una normativa che impone l’obbligo per le imprese di noleggio di veicoli senza conducente di comunicare i dati dei soggetti che usufruiscono del servizio su un’apposita piattaforma.

In questo contesto gli uomini delle Sezioni Polizia Stradale di Firenze e Livorno si sono recati sull ‘isola d’Elba, dove hanno sottoposto a controllo numerosi esercizi destinati a quell’attività, verificando oltre alla regolarità della licenza, anche l’assolvimento degli obblighi comunicativi a loro carico.

Durante i controlli sono state accertate diverse irregolarità, con risvolti anche di natura penale, o per non avere comunicato i dati dovuti o per la totale mancata registrazione nella piattaforma degli esercenti.

Numerosi anche gli illeciti di natura amministrativa contestati, tra cui anche l’utilizzo per il noleggio di veicoli destinati all’ uso privato