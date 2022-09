Home

Noleggio auto a lungo temine, partnership tra Gruppo Scar e Horizon Automotive

23 Settembre 2022

Livorno 23 settembre 2022

Horizon Automotive continua la propria espansione geografica e arriva in Toscana. Al suo fianco Scar – Gruppo Scardigli, concessionaria dei marchi Kia, Seat, Skoda, Cupra, Das Welt Auto e Xev, con oltre 60 anni di esperienza nell’automotive e ben radicata in Toscana nel livornese.

Da oggi ci si potrà quindi recare nel nuovo Horizon Store di Livorno, presso la sede principale del Gruppo Scar, per parlare con un consulente Horizon e iniziare il proprio noleggio a lungo termine “tagliato su misura”. L’accordo prevede una forte componente tecnologica e permette ad Horizon di espandere il proprio portafoglio di marchi.

Si consolida così la strategia marketplace di Horizon Automotive, con l’obiettivo di diventare sempre più capillare in Italia e poter offrire delle soluzioni di mobilità a clienti privati e aziende.

La nuova partnership permette ad Horizon di espandere il proprio portafoglio di marchi, sfruttando il pacchetto multibrand del Gruppo Scar, garantendo allo stesso tempo la disponibilità di veicoli in pronta consegna presso store fisici presenti sul territorio toscano.

«Nel Gruppo Scar abbiamo individuato il partner ideale e serio per instaurare questa partnership, che ci permette di raggiungere un territorio importante, sfruttando al meglio la tecnologia e le competenze di Horizon – ha dichiarato Matteo Sarnataro, Head of Marketplace del Gruppo Horizon Automotive -. Ancora una volta, questo accordo dimostra la scalabilità e l’adattabilità della strategia marketplace di Horizon in Italia».

«L’accordo siglato con Horizon rinsalda la nostra lunga storia di passione per l’ automotive e sottolinea l’attenzione verso il futuro della mobilità che ci vede coinvolti direttamente sul nostro territorio” – hanno commentato Francesco e Filippo Scardigli, i due AD del Gruppo Scar.

