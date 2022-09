Home

6 Settembre 2022

Livorno 6 settembre 2022 – “Nomadi che inseguono e sparano a un marocchino” in via Cestoni, la Lega denuncia da anni la situazione fuori controllo

Ghiozzi (Lega): “Fatti via Cestoni specchio della situazione sicurezza in Italia”. “Da anni – inascoltata – la Lega segnala il degrado dei quartieri nord”

“Quanto accaduto in via Cestoni nel quartiere di Shangai è lo specchio della situazione sicurezza in Italia. Nomadi che inseguono un marocchino, con colpi di pistola e su auto di grossa cilindrata.

Pare una scena della fiction Suburra, ma è realtà. Probabilmente sono scene ordinarie a riflettori spenti se non fosse stata usata la pistola e le auto non fossero state incidentate.

Questa situazione è figlia di un ordine pubblico indebolito da politiche incerte sulla immigrazione, titubanze al Viminale e comuni che non fanno differenze tra chi ha bisogno e chi finge di essere in difficoltà, ma si nasconde dietro un Isee a zero.

Non mi stupirei se tra qualche giorno scopriremo che i protagonisti di questa vicenda abitano tutti in alloggi Casalp, magari in case occupate.

Questo episodio, ma forse è il caso di chiamarlo fatto rivelatore, la dice lunga che Livorno col suo bel lungomare e i suoi cittadini aperti alla accoglienza, nei quartieri più disagiati assomiglia più alla suburra romana che ai quartieri Calzabigi e viale Italia dove abitano i big della sinistra locale.

Abbiano una occasione preziosa con le elezioni, quella di cambiare la direzione al Paese e di far capire alle amministrazioni locali, come quella di Salvetti, che non basta tagliare nastri o mettere decorazioni per rendere sicura la città e darle un futuro economico che adesso non ha.

Nel nostro piccolo, come Lega Livorno, da anni ricordiamo in Consiglio comunale la situazione di spaccio e conflitti tra bande per le zone della droga. Abbiamo anche proposto anche di affiancare guardie giurate alle forze dell’ordine nel servizio notturno. Le nostre denunce? Non ascoltate e liquidate con sorrisi di sufficienza”.

Il Capogruppo Lega Salvini Premier Comune di Livorno Carlo Ghiozzi

