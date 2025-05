Home

Cronaca

Nomina Gariglio a presidente AdSP, PD soddisfatto per l’intesa Giani Governo

Cronaca

6 Maggio 2025

Nomina Gariglio a presidente AdSP, PD soddisfatto per l’intesa Giani Governo

Livorno 6 maggio 2025 Nomina Garillo a presidente AdSP, PD soddisfatto per l’intesa Giani Governo

Nomina Gariglio presidente Autorità di Sistema Portuale, Fossi, Anselmi, Gazzetti, Maineri (Pd):

“Grande soddisfazione per l’intesa tra Giani e governo sulla nuova nomina. Ora il Parlamento faccia la sua parte”

“È con grande soddisfazione che apprendiamo la notizia della decisione del presidente della Regione Eugenio Giani e della sua giunta di concedere l’intesa al governo sul nome di Davide Gariglio quale nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno settentrionale.

Si tratta di un passaggio decisivo e fondamentale di una vicenda che come Pd toscano, insieme alle articolazioni dei territori, stiamo seguendo passo passo.

Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente Luciano Guerrieri per il lavoro svolto in questi anni così come siamo pronti ad offrire il nostro totale appoggio e supporto al nuovo presidente Gariglio.

Lo faremo con quella compattezza che caratterizza, a tutti i livelli, la nostra comunità politica e che rappresenta la migliore risposta a chi spesso dà la sensazione di parlare senza conoscere né il Pd e neanche temi e procedure.

Siamo certi che la figura di Davide Gariglio, con le sue competenze e caratteristiche personali, sarà un valore aggiunto per vincere, in primis, le sfide che i porti di Livorno e di Piombino hanno difronte, guardando ovviamente anche alla necessità di una efficace continuità territoriale con l’Elba e l’arcipelago.

Questa scelta rappresenta anche uno straordinario investimento politico che il Pd fa, mettendo a disposizione per questo incarico così importante il responsabile nazionale dei porti.

Adesso la palla passa al Parlamento ed alle Commissioni trasporti a cui spetta la chiusura definitiva del percorso di nomina.

La richiesta che come Pd della Toscana facciamo è che si faccia presto, anzi prestissimo.

I nostri parlamentari sono pronti a fare la loro parte, potendo contare anche sulla straordinaria determinazione del livello nazionale che vogliamo ringraziare per la cura con la quale ha seguito e sta seguendo questa vicenda.

Dopo la decisione del presidente Giani e della sua Giunta di concedere l’intesa al ministro Salvini sulla proposta di nomina, adesso serve che il Parlamento faccia la sua parte, mettendo davvero in condizione Davide Gariglio di iniziare al più presto il suo lavoro, nell’interesse non solo del sistema portuale ma della Toscana tutta” dichiarano in una nota congiunta Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, Gianni Anselmi, responsabile economia del Pd Toscana, Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture del PD Toscana, Federica Maineri, responsabile Politiche del mare del PD Toscana.

Nomina Garillo a presidente AdSP, PD soddisfatto per l’intesa Giani Governo