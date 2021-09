Home

22 Settembre 2021

Nomina Ghiozzi, l’M5S “se la lega al dito”: “PD, alle prossime comunali non veniteci a cercare”

"Quando vi lagnerete del fatto che “sennò vince la destra”, rimanete nei vostri circoli o andate a cercare fortuna altrove"

Livorno 22 settembre 2021

Commissione d’inchiesta sull’anti corruzione: il PD vota per la presidenza della Lega.

Stella Sorgente (M5S):

“Vi devo raccontare una storia un po’ triste e apparentemente assurda.

Finalmente, dopo mesi di ritardi incomprensibili, siamo arrivati all’agognata commissione d’inchiesta sull’anticorruzione.

Questo avviene dopo lunghissimi temporeggiamenti da parte della stessa maggioranza che l’aveva promossa.

Ma voglio tralasciare le puntate precedenti della storia, dense di contraddizioni, dichiarazioni incommentabili da parte del PD e altre amenità che (per stasera) vi voglio risparmiare.

Ebbene oggi arriviamo a votare per la presidenza che, sempre secondo la maggioranza, doveva spettare alle opposizioni…alle opposizioni sí, ma NON al Movimento 5 Stelle Livorno! Perché?

Perché ha governato 5 anni..ma forse anche perché è stato proprio il Movimento 5 Stelle a denunciare i presunti fatti corruttivi che hanno portato ad una grossa indagine da parte della Procura, per lungo tempo attenzionati dalla stampa (e anche dal Consiglio)??

Mesi fa chiedo quindi chiarimenti nella conferenza dei capigruppo e, di fronte alle mie comprensibili proteste su quanto dichiarato pubblicamente dal PD, il capogruppo dem chiarisce che non si tratterebbe di un “veto” nei confronti di tutto il MoVimento, ma solo della sottoscritta.

E perché?

Per il motivo di cui sopra: perché io ero presente nella giunta 5 stelle e quindi facevo parte di quella losca combriccola che aveva denunciato la presunta corruzione in comune.

Non paga di tutto ciò, anche perché sono anche l’attuale presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio!

Dovete sapere che, per questo motivo, non avrei comunque potuto presiedere un’altra commissione, da regolamento del Consiglio comunale e non da “diktat” del PD.

Pertanto il “veto” democratico, da questo punto di vista, era del tutto inutile e senza senso.

Il PD- almeno in quel momento- chiarisce quindi che non ci sarebbero stati “problemi” nel caso in cui fossero stati proposti altri membri del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle Livorno e non la sottoscritta (cosa che per me era già ovvia, perché in ogni caso non avrei potuto).

Ma arriviamo all’ultima puntata (per ora) di questa storia.

Oggi pomeriggio arriviamo a votare per la presidenza della commissione. Potere Al Popolo Livorno e Buongiorno Livorno propongono la nostra consigliera Lucia Grassi, mentre Fratelli d’Italia e Lega propongono il consigliere leghista Carlo Ghiozzi.

Che fa allora il PD? Si astiene, lasciando la decisone alle opposizioni?

Ma certo che no.

Poiché, se il PD si fosse astenuto, in caso di parità nella votazione da parte delle opposizioni, avrebbe prevalso Lucia Grassi, in quanto consigliera più “anziana”, gli stessi democratici prendono la coraggiosa e lungimirante decisione di votare il consigliere della LEGA!

PS: voglio lanciare un messaggio spassionato a tutti i consiglieri, militanti e tifosi del Partito Democratico livornese. Lo stesso messaggio che ho lanciato nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

In occasione delle prossime elezioni comunali, siete pregati di NON venirci a cercare.

Quando vi lagnerete del fatto che “sennò vince la destra” e ricomincerete a cantare “Bella Ciao”, magari stonati e fuori tempo, rimanete nei vostri circoli o andate a cercare fortuna altrove.

Non venite da noi a chiederci di “sederci ad un tavolo”. Risparmiate il fiato e il vostro prezioso tempo. E ricordatevi di cosa hanno votato i vostri consiglieri il 21 settembre 2021, rammentando bene che hanno preferito per la presidenza della commissione speciale sull’anticorruzione un consigliere della Lega ad una consigliera del Movimento 5 Stelle”.

