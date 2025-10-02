Home

Nominati i nuovi fiduciari CONI della provincia di Livorno e affiancheranno nel lavoro il delegato Giovanni Giannone

2 Ottobre 2025

Livorno 2 ottobre 2025 Nominati i nuovi fiduciari CONI della provincia di Livorno e affiancheranno nel lavoro il delegato Giovanni Giannone

Nominati i nuovi fiduciari CONI della provincia di Livorno e affiancheranno nel lavoro il delegato Giovanni Giannone per il quadriennio olimpico. Sono Claudio Bianchi per la Val di Cornia e isola d’ Elba, una figura storica del movimento sportivo della zona, Mauro Guglielmi per la Val di Cecina, noto commercialista e presidente dei Veterani dello sport di Cecina, new entry a Rosignano dove è stato nominato Riccardo Nannetti, anima per diversi anni della Agenzia dello Sport e per Livorno e Collesalvetti Mario Fracassi.

“Un particolare ringraziamento, ha detto Giannone, lo voglio dare ad un amico Mario Nocchi, figura storica dello sport di Rosignano, che per anni ha collaborato con me per lo sviluppo dello sport del territorio”.

Intanto proseguono le attività di formazione con un corso per istruttori di attività giovanile che si svolgeranno presso la sede del CONI in Via Piemonte il 16, 20 e 22 ottobre con docenti il Prof. Chetoni e il Dott. Falduto coordinati dalla Coordinatrice Tecnico Provinciale Prof. Monica La Comba che vedranno toccare argomenti come i principi generali dell’allenamento della forza, esperienze motorie polivalenti aspecifiche ed esperienze specifiche per diventare abili nella propria disciplina e i processi bioenergetici e gestione dell’atleta, rgomenti di grande attualità e di formazione per gli istruttori. Il corso verrà poi duplicato a Piombino per gli istruttori della Val di Cornia e dell’ Isola d’Elba.

“Continua così l’attività del Coni di Livorno sui nostri territori con una struttura più presente su tutta la provincia ma anche quella formazione oggi sempre di più attuale per i nostri istruttori, afferma Giannone, nella speranza di non dovere abdicare per le oramai famose vicende inerente la nostra sede”.