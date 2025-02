Home

Cronaca

Nomine Lem, Salvetti: “Se arriverà il Maradona dei coordinatori sarò felice di sceglierlo se non arriverà valuteremo la soluzione migliore tra i curriculum presentati”

Cronaca

28 Febbraio 2025

Nomine Lem, Salvetti: “Se arriverà il Maradona dei coordinatori sarò felice di sceglierlo se non arriverà valuteremo la soluzione migliore tra i curriculum presentati”

Livorno 28 febbraio 2025 Nomine Lem, Salvetti: “Se arriverà il Maradona dei coordinatori sarò felice di sceglierlo se non arriverà valuteremo la soluzione migliore tra i curriculum presentati”

Su politica e nomine nei decenni ne abbiamo viste di tutti i colori e questo è l’aspetto più brutto, io però ho un grande vantaggio che, pur mantenendo una considerazione e un’attenzione per tutti gli equilibri anche politici, ho la forza e la possibilità di scegliere solo ed esclusivamente per l’interesse di Livorno senza legacci e legaccioli.

Adriano Tramonti al Lem è il bene della città? Beh sfido chiunque a non tenere di conto dei risultati negli ultimi cinque anni di quella fondazione che nel 2019 era decotta e dimenticata. Promozione turistica con una crescita del 42% delle presenze.

Grandi eventi come Straborgo, Effetto Venezia Notte Bianca dello sport e Biennale del mare gestiti al meglio e un rilancio complessivo dell’immagine della città.

Ecco perché se avessi potuto avrei confermato Tramonti immediatamente come tutti gli altri che lavorano nella Fondazione.

Perché non l’ho fatto? La nomina diretta non si fa perché contraria al concetto di trasparenza e par condicio nell’accesso a qualsiasi tipo di incarico nella pubblica amministrazione o negli anti partecipati ed ecco quindi che abbiamo redatto un avviso per ricevere manifestazioni di interesse per quell’incarico.

È naturale che in quell’avviso abbiamo messo dei requisiti che servono alla fondazione e altri che attestano la preparazione e la qualità professionale di chi vuol partecipare.

Ora siamo ad attendere, più manifestazione arrivano e meglio è per la città dopodiché ci sarà una scelta fiduciarie ad insindacabile giudizio. Se arriverà il Maradona dei coordinatori sarò felice di sceglierlo se non arriverà valuteremo la soluzione migliore tra i curriculum presentati.