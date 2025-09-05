Home

5 Settembre 2025

Livorno, 05 settembre 2025 “Non bloccate” la Global Sumud Flottiglia, Cgil pronta a Fermare i porti di Livorno e Piombino

Solidarietà alla missione umanitaria Global Sumud Flottiglia

“Livorno, il suo porto e la comunità portuale fatta di lavoratori e lavoratrici, ha da sempre mostrato grande sensibilità e solidarietà per le popolazioni di qualsiasi nazionalità e estrazione sociale che attraversano difficoltà.

L’accoglienza è nella nostra natura, siamo una ci à che da secoli accoglie oppressi e disereda . Per queste ragioni la Filt Cgil di Livorno “difende” la missione Global Sumud Flottilla.

Nel caso tale missione umanitaria venisse ostacolata o, peggio ancora, violentemente repressa la Filt insieme alla Cgil di Livorno, mobiliterà; i portuali e tutto il mondo del lavoro per bloccare le attività nei porti di Livorno e Piombino in segno di solidarietà con chi sta operando per salvare vite umane nella striscia di

Gaza, dove si sta quotidianamente consumando il massacro del popolo Palestinese inerme.

Nei prossimi giorni sono indette assemblee per informare lavoratori e lavoratrici sulla tragedia in atto in terra di Palestina”

“STOP BARBARIE! PALESTINA LIBERA!”

Filt Cgil Livorno

Cgil Livorno