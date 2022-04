Home

Cronaca

Non ce l’ha fatta il 45enne colpito da malore nel parcheggio della Pam

Cronaca

14 Aprile 2022

Non ce l’ha fatta il 45enne colpito da malore nel parcheggio della Pam

Livorno, 14 aprile 2022 – Non ce l’ha fatta il 45enne colpito da malore nel parcheggio della Pam

Non ce l’ha fatta l’uomo di 45 anni che si era sentito male ieri intorno alle 18 mentre era in auto nel parcheggio della Pam in via Firenze. Il 45enne si è spento questa mattina in ospedale

L’uomo era stato ritrovato accasciato sul voltante da un passante che ha chiamato il 112

Sul posto i volontari della Misericordia di Antignano e dell’SVS hanno rianimato l’uomo per poi trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni dov’era stata attivata la shock room.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin