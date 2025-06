Home

16 Giugno 2025

Isola d’Elba (Livorno) 16 giugno 2025 Patente falsa nel portagoglio smarrito e ritrovato, denunciato un 30enne

I Carabinieri della Stazione di Campo Elba hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. di Livorno un 30enne romano, con precedenti, per il possesso di una patente di guida falsa.

I militari hanno contattato il 30enne dopo aver ricevuto da un privato cittadino un portafogli smarrito contenente documenti ed effetti personali riconducibili al predetto. Nell’ambito delle verifiche propedeutiche alla restituzione di quanto rinvenuto, l’attenzione dei militari è stata attratta della patente di guida che è apparsa avere un aspetto esteriore insolito.

Da un controllo più approfondito, la patente risulta non censita negli archivi della Motorizzazione e contraffatta e l’uomo è risultato non essere titolare di patente di guida

Il documento è stato sottoposto a sequestro, anche per eventuali ulteriori accertamenti, e per l’uomo è scattata la denuncia per falsità materiale.