27 Febbraio 2026

Piombino (Livorno) 27 febbraio 2026 Non comunica il cambio di detenzione delle armi: 51enne denunciato per mancata comunicazione

i Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 51enne residente sul posto per omessa denuncia cambio luogo di detenzione armi.

Nell’ambito di un controllo conseguente a un riscontro dati presso la locale Autorità di PS, i militari hanno verificato che l’uomo, a cui erano state recentemente ritirate a scopo cautelare le armi per altro motivo di polizia giudiziaria, aveva omesso di denunciarne il cambio luogo di detenzione e delle relative munizioni, tutte regolarmente detenute, contravvenendo all’obbligo di formalizzare la prevista comunicazione di trasferimento delle stesse all’Autorità.

Vista la delicatezza della materia, i controlli proseguiranno al fine di vigilare sulla corretta tenuta delle armi. L’occasione è inoltre ripresa dall’Arma di Livorno per ribadire che ai detentori di armi è richiesto un alto livello di attenzione nonché è fondamentale che costoro eseguano le previste comunicazioni obbligatorie in caso di spostamenti delle armi, anche se solo fra abitazioni riconducibili al medesimo detentore.