Isola d’Elba (Livorno) 30 ottobre 2024 Non dichiara pistola e munizioni, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno denunciato all’AG di Livorno un cittadino sulla sessantina di origine straniera dimorante nell’Isola.

È costante e meticolosa l’opera di monitoraggio svolta dai carabinieri dell’Isola d’Elba tesa ad estendere controlli anche in relazione al rispetto della vigente norma sulla detenzione delle armi.

In particolare, i carabinieri di Porto Azzurro, a seguito di attività di controllo hanno rinvenuto una pistola calibro 9 e il relativo munizionamento (circa un centinaio in totale) nella disponibilità di un uomo, presso il proprio domicilio. Trovata l’arma, i Carabinieri longonesi, svolti gli accertamenti e richiesta giustificazione al possessore, hanno proceduto a sequestrarla. Dalle indagini è infatti emerso che costui non avrebbe denunciato ad alcuna Autorità di P.S. sul territorio nazionale l’ingresso e la detenzione della pistola. Pertanto a suo carico è scatta una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno per omessa denuncia dell’arma.