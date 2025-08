Home

Non è iscritto alla Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, multa fino a 5000 euro per un riparatore

4 Agosto 2025

Rosignano (Livorno) 4 agosto 2025 Non è iscritto alla Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, multa fino a 5000 euro per un riparatore

I Carabinieri del NIPAAF – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Livorno hanno notificato una contestazione di violazione di illecito amministrativo ad un esercente di Rosignano sulla cinquantina, titolare d’impresa di commercio, per inadempienza alla normativa di settore che recepisce quella europea in materia di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature che contengono tali gas.

In particolare, i Carabinieri Forestali hanno accertato che l’esercente, che svolge anche attività di riparazione ad assistenza, non avrebbe regolarmente eseguito i previsti inserimenti telematici nella banca dati F-GAS (Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati) gestita dalla Camera di Commercio competente afferenti alle informazioni previste sulla vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate e contenenti quella tipologia di gas ad utenti finali. Al trasgressore è stato contestato in particolare il “mancato inserimento in banca dati informazione sulla vendita di apparecchi contenenti F-GAS”. Tale adempimento sarebbe indispensabile per la loro tracciabilità quanto a natura, origine e quantità, e rappresenta una violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa europea, tale per cui è prevista una sanzione che va dai 500 ai 5.000 euro e sul cui esatto importo deciderà il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica competente in materia.