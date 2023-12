Home

Castiglioncello

11 Dicembre 2023

Non era ai domiciliari, denunciato dai carabinieri

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 11 dicembre 2023 – Non era ai domiciliari, denunciato dai carabinieri

I Carabinieri del Comando Stazione di Castiglioncello, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un uomo per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava sottoposto a misura cautelare per una serie di reati da circa un mese e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione di residenza senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G.

I carabinieri, nel verificarne il rispetto delle prescrizioni, hanno riscontrato che l’uomo, al momento del passaggio presso il suo domicilio, in orario mattutino, non era in casa. Non avendo fornito alcuna giustificazione all’assenza, lo hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

