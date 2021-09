Home

27 Settembre 2021

“Non fartelo raccontare”, partita la campagna abbonamenti Pielle

Livorno 27 settembre 2021

Dopo lo splendido PIELLE STARTING DAY, continuiamo a far sentire il nostro calore ai ragazzi. Sui gradoni del Modigliani Forum.

Per la sottoscrizione è possibile recarsi c/o la segreteria della Pielle Livorno (palestra del Liceo Cecioni, via Zola 6), dal lunedì al venerdì, con orario 17.00/19.00.

Per chi, invece, volesse procedere all’acquisto online, è attivo il servizio sulla piattaforma VIVATICKET al seguente link: https://bit.ly/3AJdZAy

Oppure nelle ricevitorie convenzionate:

– Bar…celona (via Piemonte, 40 – Livorno)

– Chiosco Livorno – Centro commerciale Fonti del Corallo (via Graziani, 6 – Livorno)

– Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone, 2 – Livorno)

– Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini, 81 – Livorno)

– Tabaccheria Busti (via Salvestri, 76 – Livorno)

– Tabaccheria Mantellassi (via Grande, 25 – Livorno)

– Tabaccheria Vicari (via Roma, 133 – Livorno)

ATTENZIONE: si potranno acquistare online soltanto gli abbonamenti interi. Quelli ridotti (Over 65 e Under 25), Under 12, genitori tesserati e abbonati Livorno Calcio saranno venduti soltanto nella sede Pielle c/o il Pala Cecioni.

L’ABBONAMENTO E’ DA INTEDERSI PER 15 PARTITE DI REGULAR SEASON, DERBY DEL 1° MAGGIO COMPRESO!!!

