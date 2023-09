Home

Cronaca

Non impara la lezione e sfida le regole: 23enne guida senza patente, fermato e denunciato, era già stato multato con 5000 euro

Cronaca

9 Settembre 2023

Non impara la lezione e sfida le regole: 23enne guida senza patente, fermato e denunciato, era già stato multato con 5000 euro

Livorno 9 settembre 2023 – Non impara la lezione e sfida le regole: 23enne guida senza patente, fermato e denunciato, era già stato multato con 5000 euro

Nel quartiere Shanghai, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno rintracciato, alla guida di un motociclo, un giovane livornese di 23 anni al quale dovevano essere notificati degli atti.

Dal controllo in banca dati è emerso che il ragazzo non era in possesso della patente di guida e che recentemente era stato già sanzionato per guida senza patente, sanzione molto elevata che parte dai 5.000 euro.

Come previsto dal Codice della Strada, trattandosi di una recidiva nel biennio, per il 23enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin