Non ingannino i risultati, le tre partite del Don Bosco al Trofeo Malaguti

Basket

5 Gennaio 2025

Livorno 5 gennaio 2025 – Non ingannino i risultati, le tre partite della Clas Renault Don Bosco al prestigioso “Trofeo Malaguti” sono state davvero interessanti, con la compagine di Davide Cotza che a lungo tenuto in scacco, soprattutto nelle fasi iniziale delle partite, tre delle squadre più attrezzate del nostro paese, a livello di Under 17. Stiamo parlando del BSL San Lazzaro, dell’Orange 1 Bassano e della Virtus Bologna. Tre partite che hanno fornito a coach Davide Cotza elementi molto utili su cui lavorare, fin dalle prossime due partite che concluderanno la splendida esperienza rossoblu a questo importantissimo torneo.

Le parole di coach Davide Cotza

Il coach della Clas Renault Don Bosco, Davide Cotza, analizza, con la consueta lucidità, le tre partite giocate finora nel torneo: “Quelle del girone eliminatorio sono state tre partite davvero toste, contro squadre di alto livello come San Lazzaro, Bassano e Virtus Bologna. Nonostante le sconfitte, sono state partite molto utili per i nostri ragazzi che hanno comunque dimostrato, soprattutto nella prima parte di ciascun confronto, di poter giocare alla pari con compagini così forti. Le difficoltà sono arrivate con il passare dei minuti, il che ci offre chiari indizi su cosa dovremo fare quando riprenderà la stagione regolare.

Detto questo, per adesso è stata una esperienza che ha messo in mostra i nostri limiti, sui quali i nostri ragazzi stanno lavorando partita dopo partita, oserei dire minuto dopo minuto e continueranno a farlo anche nelle prossime due partite che ci aspettano da qua alla fine di un torneo davvero di alto livello, dove affrontiamo la crema del panorama cestistico nazionale a livello di Under 17”.

I tabellini delle partite della Clas Renault Don Bosco

BSL San Lazzaro – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 88-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 3, Baroni 4, Cavallini, Sciacol 11, Di Fabrizio 3, Rossi, Ambrogio, Casini 9, Tognoni 7, Susini 9, Garibotto, Madera 13. All. Davide Cotza. Assistenti: William Pandolfi e Giuseppe Di Manno.

Parziali: 12-17, 44-32, 57-46, 88-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Orange1 Bassano 67-90

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Roggi 1, Baroni, Sciacol 9, Di Fabrizio 1, Rossi 3, Ambrogio 6, Casini 16, Germinario, Tognoni 6, Susini 6, Garibotto 7, Madera 12. All. Davide Cotza. Assistente: William Pandolfi.

Parziali: 18-21, 32-34, 49-67, 67-90

Virtus Bologna – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 87-64

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 2, Roggi, Baroni 2, Cavallini, Sciacol 9, Ambrogio, Casini 5, Germinario 4, Tognoni 12, Susini 20, Garibotto, Madera 10. All. Davide Cotza. Assistenti: William Pandolfi e Alessandro Redini.

Parziali: 16-20, 46-27, 66-45, 87-64

