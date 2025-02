Home

"Non Numeri ma Persone", al via la mostra fotografica dedicata a chi ha perso la vita sul lavoro

12 Febbraio 2025

“Non Numeri ma Persone”, al via la mostra fotografica dedicata a chi ha perso la vita sul lavoro

Vicarello (Collesalvetti, Livorno) 12 febbraio 2025 “Non Numeri ma Persone”, al via la mostra fotografica dedicata a chi ha perso la vita sul lavoro

Sarà inaugurata giovedì 13 febbraio alle Sala delle Colonne di Vicarello, ore 17.30, la mostra fotografica “Non Numeri ma Persone” dedicata a chi ha perso la vita sul lavoro, promossa dal Comune di Collesalvetti, ideata dall’Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro “Ruggero Toffolutti”, curata da Yuri Leoncini e Valeria Parrini Toffolutti. Nata nel 2009 con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dei Comuni di Piombino e della Val di Cornia, il sostegno di Unicoop Tirreno e la collaborazione di Premio Leoncini, la mostra è giunta all’allestimento numero centosei e sarà visitabile fino a mercoledì 18 febbraio, dalle ore 15.00, alle ore 19.00. “Un volto e una storia dopo l’altra – ha commentato la Sindaca Sara Paoli – “Non numeri ma Persone” non è soltanto una mostra fotografica, è un racconto fatto di immagini e parole, è la vita di chi, in un giorno come tanti, dal luogo di lavoro non ha fatto più ritorno a casa. È nostro compito mantenere alta l’attenzione su una tematica così importante, dobbiamo lavorare affinché la sicurezza nei luoghi di lavoro sia una priorità per tutti”. La mostra, realizzata grazie alla collaborazione della Misericordia di Vicarello e del Gruppo Fotografico vicarellese, ospiterà anche la presentazione del libro “La fabbrica dei sogni” di Valentina Baronti. Alle 18.00 di giovedì 13 infatti, Baronti, un passato da giornalista, presenterà questo volume ispirato alla lotta degli operai Gkn