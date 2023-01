Home

Non poteva guidare per provvedimento del Prefetto, mostra la patente di un altro. Denunciato 33enne straniero

26 Gennaio 2023

Venturina Terme (Livorno) 26 gennaio 2023

Prosegue l’azione di prevenzione e repressione da parte dei Carabinieri della Compagnia di

Piombino, in aderenza alle disposizioni del Comando Provinciale di Livorno e nell’ambito delle

linee strategiche della Prefettura, attuata soprattutto durante le ore serali e notturne.

Nell’ambito di questi servizi, nel corso di un controllo stradale in orario notturno effettuato

nell’abitato di Venturina Terme, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 33enne

straniero che ha esibito ai militari, anche quale documento di identità, una patente di guida rilasciata dal paese di origine risultata, a seguito degli accertamenti, riconducibile ad una terza persona.

L’uomo non potendo guidare sul territorio nazionale a seguito di provvedimento della Prefettura di Livorno, si era procurato la patente di un connazionale vagamente somigliante, ma le differenze

somatiche non sono sfuggite ai militari. Per il guidatore è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per sostituzione di persona, falsa attestazione della propria identità personale alla sanzione per guida senza patente.

