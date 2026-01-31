Home

Non rispetta gli obblighi: il giudice dispone il carcere

31 Gennaio 2026

Non rispetta gli obblighi: il giudice dispone il carcere

Portoferraio (isola d'Elba, Livorno) 31 gennaio 2026

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 45 anni residente sull’Isola d’Elba, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti e contro la persona.

Su disposizione del GIP del Tribunale di Livorno, la misura degli arresti domiciliari è stata infatti sostituita con la custodia cautelare in carcere, ritenuta più idonea a garantire le esigenze di sicurezza e legalità. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni degli obblighi imposti all’indagato, puntualmente accertate dai Carabinieri e segnalate all’Autorità giudiziaria competente.

A fondamento della decisione dell’Autorità giudiziaria sono stati valutati i numerosi interventi effettuati dall’Arma sull’Isola d’Elba nel corso dell’ultimo mese, durante i quali l’uomo sarebbe stato più volte riconosciuto responsabile di condotte configurabili come reati contro la persona e contro le cose. A pesare ulteriormente sulla posizione dell’indagato sono stati anche i precedenti di polizia specifici di cui risultava già gravato.

Alla luce di questo quadro, la misura cautelare in atto è stata ritenuta non più sufficiente a contenere il rischio di reiterazione dei comportamenti illeciti. Per questo motivo l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Livorno, dove resterà in regime di custodia cautelare a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel monitorare il rispetto delle misure cautelari e nel tutelare la sicurezza del territorio elbano.