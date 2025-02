Home

24 Febbraio 2025

Livorno 24 febbraio 2025 Non rispetta i domiciliari, si aprono le porte de Le Sughere per uno spacciatore nord africano

I Carabinieri della Stazione di Livorno-Centro, hanno arrestato un 24enne di origini nord africane, gravato da precedenti in materia di cessione di sostanze stupefacenti, a seguito di un aggravamento della misura cautelare con quella della custodia in carcere.

L’uomo, all’inizio del mese in corso, era stato più volte denunciato e arrestato per reati in materia di stupefacenti ed era stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Comando stazione di Livorno-Centro. I carabinieri pertanto, in esecuzione del provvedimento scaturito dalle segnalazioni riferite all’AG ogni volta che lo hanno sorpreso non attendere alla misura cautelare, lo hanno rintracciato e tratto in arresto quindi ristretto, terminate le procedure di rito, presso la casa circondariale le Sughere di Livorno.