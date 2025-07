Home

15 Luglio 2025

Non rispetta le prescrizioni e tenta una rapina in pieno giorno, 60enne torna in carcere

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 15 luglio 2025 Non rispetta le prescrizioni e tenta una rapina in pieno giorno, 60enne torna in carcere

È tornato in carcere il presunto autore della tentata rapina messa segno qualche giorno fa a Portoferraio, ai danni di una nota gelateria del corso. L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato la sera del 19 giugno u.s. dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, intervenuti immediatamente dopo che il predetto aveva tentato di portare via l’incasso dal registratore di cassa sotto la minaccia di usare una pistola che poi si è appurato, fortunatamente, non avere nella disponibilità. Convalidato l’arresto, in quell’occasione il Giudice aveva disposto per l’uomo l’obbligo di dimora sull’Isola, nonché quello di presentazione quotidiana ai Carabinieri di Portoferraio.

Tuttavia evidentemente il 60enne non ha saputo far tesoro della minore gravità della misura dalla quale era stato attinto, manifestando in più occasioni una condotta tutt’altro che rispettosa delle prescrizioni cui era stato sottoposto. Violazioni che sono state colte e segnalate tempestivamente dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria competente e che hanno reso necessario ricorrere ad una misura cautelare maggiormente afflittiva, puntualmente irrogata, anche per contenerne il pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio nonché altre tipologie di delitto anche ai danni della persona visti i suoi recenti trascorsi. Pertanto l’indagato, dopo essere stato rintracciato sull’isola alcuni giorni addietro, è stato tradotto dai militari dell’Arma presso la casa circondariale di Livorno le Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ivi restarvi in attesa delle opportune ulteriori determinazioni.