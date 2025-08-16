Home

Non rispetta l’obbligo di firma, 18enne finisce in cella alle Sughere

Livorno 16 agosto 2025 Non rispetta l'obbligo di firma, 18enne finisce in cella alle Sughere

I Carabinieri della Stazione di Livorno-Centro hanno arrestato un 18enne di origini nord africane, gravato da precedenti in materia di reati contro la persona, a seguito di un aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di firma con quella della custodia in carcere.

Il giovane, all’inizio dello scorso mese, era stato arrestato per il reato di rapina commesso nei confronti di una donna ed era stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Comando Stazione di Livorno-Centro.

I Carabinieri pertanto, in esecuzione del provvedimento scaturito dalle puntuali segnalazioni comunicate alla Procura della Repubblica di Livorno ogni volta che lo hanno sorpreso a non ottemperare alla misura cautelare, lo hanno rintracciato e tratto in arresto quindi ristretto, terminate le procedure di rito, presso la casa circondariale le Sughere di Livorno.