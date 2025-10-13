Home

Provincia

Cecina

Non rispetta più volte i domiciliari, 30enne finisce in carcere

Cecina

13 Ottobre 2025

Non rispetta più volte i domiciliari, 30enne finisce in carcere

Cecina (Livorno) 13 ottobre 2025 Non rispetta più volte i domiciliari, 30enne finisce in carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina negli ultimi giorni hanno eseguito, a carico di un trentenne del nord Italia, già gravato da pregiudizi per reati contro la persona e porto abusivo di arma impropria, un provvedimento che aggrava, sostituendola, la misura cautelare del divieto di dimora a Cecina con quella della custodia cautelare in carcere.

L’operazione è scaturita da un provvedimento emesso dal Tribunale a seguito di ripetute violazioni, tutte accertate e debitamente riferite all’AG inquirente dai Carabinieri, degli obblighi imposti che in più occasioni l’uomo avrebbe contravvenuto.

A monte delle odierne determinazioni risaltano condotte a carico dell’indagato che sarebbe stato sorpreso in reiterate occasioni dagli stessi carabinieri a infrangere la misura.

L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa, quando una pattuglia lo ha sorpreso passeggiare in città contravvenendo al divieto di dimora, incurante delle restrizioni imposte, mentre i precedenti si collocano verso la fine di agosto scorso.

In esito alle valutazioni sulle ripetute condotte dell’indagato, la misura in atto non è stata più ritenuta idonea e sufficiente a garantire le esigenze di sicurezza e di legalità e pertanto è stato ristretto presso la casa circondariale di Livorno per restarvi in regime di custodia cautelare.