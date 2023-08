Home

14 Agosto 2023

Livorno 14 agosto 2023 – Non risponde all’ex, lui spacca la finestra ed entra in casa. 30enne straniero senza fissa denunciato in stato di libertà

Alle prime ore di stamani 14 agosto intorno alle ore 05. 00 circa, due equipaggi della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Livorno venivano inviati in via Torretta per la segnalazione, pervenuta tramite N.U. E. 112 da una donna 23enne

La donna segnalava un uomo entrato all’interno dell’abitazione dove la medesima si trovava rompendo il vetro di una finestra a seguito del rifiuto da parte della donna di parlare con lui.



Il personale intervenuto appurava che la 23enne, era stata svegliata dalle urla di un uomo identificato poi come il suo ex compagno

L’ex compagno, un uomo straniero 30enne in Italia senza fissa dimora, davanti all’ingresso dell’abitazione della ex convivente chiedeva animatamente di voler parlare con lei.

La donna non rispondeva e quindi l’uomo infrangeva il vetro di una finestra per introdursi all’interno procurandosi lesioni.



L’uomo veniva medicato presso il locale Pronto Soccorso per la ferita procuratasi alla mano nell’infrangere la finestra e quindi veniva deferito all’ A.G. in stato di libertà per i reati di cui agli artt. 612 bis e 614 Codice Penale.(minacce gravi e violazione di domicilio)



