27 Dicembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 27 dicembre 2025 “Non scoppiarmi”, la campagna per feste più sicure e rispettose a Rosignano

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Comune di Rosignano Marittimo rinnova il proprio impegno per la sicurezza e il rispetto della convivenza civile attraverso la campagna di sensibilizzazione “Non scoppiarmi”, promossa dal Comando della Polizia locale. L’iniziativa accompagna il periodo delle feste con controlli mirati e un’azione informativa rivolta a tutta la cittadinanza.

L’obiettivo è chiaro: prevenire comportamenti pericolosi legati all’utilizzo improprio di petardi, botti e fuochi d’artificio, riducendo i rischi per le persone, in particolare per i minori, e tutelando il benessere degli animali domestici, spesso vittime indirette dei rumori improvvisi e delle esplosioni.

Durante tutta la durata della campagna, la Polizia locale intensifica i controlli sul territorio. Le verifiche vengono svolte sia da personale in divisa con veicoli istituzionali, sia da agenti in abiti civili e con mezzi privi di segni distintivi, così da garantire una presenza capillare ed efficace.

Il quadro normativo è chiaro. Il Regolamento di Polizia urbana vieta espressamente, per ragioni di sicurezza, l’accensione di fuochi pericolosi, l’esplosione di petardi o il lancio di oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non autorizzati. Chi non rispetta queste disposizioni è soggetto a una sanzione amministrativa di 100 euro.

Le stesse regole valgono anche al di fuori dei centri abitati. Il Regolamento di Polizia rurale del Comune, approvato di recente, vieta l’accensione di lanterne volanti, il lancio di petardi e qualsiasi oggetto che possa favorire lo sviluppo di incendi. I fuochi d’artificio sono consentiti solo previa autorizzazione degli enti competenti. In questi casi, le sanzioni possono variare da 75 a 500 euro.

Un aspetto importante riguarda i minori. Se la violazione viene commessa da un ragazzo o una ragazza sotto i 18 anni, la sanzione non può essere applicata direttamente al minore, ma ricade su chi è responsabile della sua sorveglianza, ovvero i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.

“Non scoppiarmi” non è solo un’azione di controllo, ma un invito alla responsabilità collettiva. Festeggiare in modo sicuro significa proteggere la salute, evitare incidenti, rispettare chi vive accanto a noi e garantire serenità anche agli animali. Un messaggio semplice, ma fondamentale, che accompagna le feste e richiama tutti a un uso consapevole e rispettoso degli spazi comuni.

