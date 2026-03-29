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Non si ferma all’alt della polizia locale: denunciato

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29 Marzo 2026

Non si ferma all’alt della polizia locale: denunciato

San Vincenzo (Livorno), 27 marzo 2026 Non si ferma all’alt della polizia locale: denunciato

Non si è fermato all’alt della polizia locale ed è stato bloccato al termine di un breve inseguimento. È accaduto nei giorni scorsi lungo via della Principessa, all’altezza della Torraccia, durante un posto di controllo.

Protagonista un uomo alla guida di un motociclo che, alla vista degli agenti, ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’auto della polizia locale si è immediatamente messa all’inseguimento, riuscendo a intercettare il mezzo dopo alcuni chilometri.

Dai successivi accertamenti è emerso che il motociclo era privo della copertura assicurativa obbligatoria. Il conducente è stato quindi accompagnato al comando di via Lucca, dove sono state contestate diverse violazioni al codice della strada. Per l’uomo è scattato il sequestro del mezzo e la denuncia all’autorità giudiziaria.

Ulteriori verifiche hanno inoltre permesso di accertare che il soggetto si era già reso protagonista di un episodio analogo a Piombino, dove aveva tentato di eludere un controllo della polizia locale a bordo di un’auto, risultata anche in quel caso senza assicurazione.