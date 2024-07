Home

Provincia

Cecina

Non si ferma all’Alt, fugge nel centro cittadino e finisce contro la gazzella. Arrestato

Cecina

28 Luglio 2024

Non si ferma all’Alt, fugge nel centro cittadino e finisce contro la gazzella. Arrestato

Cecina (Livorno28 luglio 2024 – Non si ferma all’Alt, fugge nel centro cittadino e finisce contro la gazzella. Arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno tratto in arresto un 25enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, al fine di sottrarsi ad un controllo stradale dei militari effettuato in tarda serata, si dava a precipitosa fuga percorrendo le vie del centro ad altissima velocità, contromano ed effettuando pericolose manovre a zig zag.

Nell’effettuare tali manovre, tali da mettere in serio pericolo anche l’incolumità di altri ignari utenti della strada in quel momento presenti sulle vie utilizzate per il tentativo di fuga, effettuava una repentina inversione di marcia, andando a finire sulla gazzella dei militari, danneggiandone il paraurti ma venendo boccato poco dopo nei pressi della sua abitazione.

Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’operato dei carabinieri, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.