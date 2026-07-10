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“Non solo barzellette”, Alessandro Paci in Fortezza Nuova

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10 Luglio 2026

“Non solo barzellette”, Alessandro Paci in Fortezza Nuova

Livorno 10 luglio 2026

Prosegue senza sosta l’estate della Fortezza Nuova, sempre più protagonista della stagione livornese

con un calendario capace di alternare concerti, cinema, cultura e spettacoli dal vivo. Dopo il

successo degli appuntamenti musicali, il palco della Fortezza è pronto ad accogliere uno dei volti

più amati della comicità toscana: sabato 11 luglio, alle ore 21.15, sarà infatti Alessandro Paci a

conquistare il pubblico con il suo nuovo spettacolo “Non solo barzellette”.

Accompagnato da Raul Guidotti e dal maestro Filippo Martelli, Paci porterà in scena uno spettacolo

coinvolgente e irresistibile che mescola comicità, improvvisazione, racconti di vita vissuta e

personaggi indimenticabili. Due ore di risate senza interruzioni, nelle quali le barzellette

rappresentano soltanto il punto di partenza di un viaggio tra aneddoti personali, ricordi di backstage,

improvvisazioni e momenti di autentica complicità con il pubblico, che diventa parte integrante

dello spettacolo.

L’uso del dialetto toscano, sempre spontaneo e accessibile, contribuisce a creare quell’atmosfera

genuina che da sempre caratterizza la comicità di Alessandro Paci, artista capace di trasformare la

semplicità in una straordinaria forza teatrale. Una carriera lunga e ricca di successi, iniziata con il

celebre duo I Duemendi insieme a Massimo Ceccherini e proseguita tra teatro, cinema e televisione,

con esperienze in programmi cult come Aria fresca e film di grande popolarità, fino ai successi

teatrali che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti della comicità toscana.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso la Tabaccheria Gennari (Viale Italia 207),

Cisternone Tabacchi – Rivendita Smart (Piazza del Cisternone 2), Il Tabaccaio di Piazza Roma –

Rivendita Smart (Via Roma 133), la Tabaccheria Morlacchi (Borgo dei Cappuccini 15) e online sul

circuito Ciaotickets.

Per chi desidera trascorrere l’intera serata in Fortezza, resta attiva ogni sera fino a settembre anche

l’area food sotto la pineta, con un’ampia proposta gastronomica che comprende la cucina di

Melafumo, le specialità di carne di The Butcher in collaborazione con L’Angolo della Carne, gli

aperitivi del Chiosco in Fortezza e le pizze della Pizzeria da Ugo. Sempre aperto anche il bar della

Fortezza, ideale per una colazione, un aperitivo o uno spuntino prima degli spettacoli e delle

proiezioni del cinema sotto le stelle.