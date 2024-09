Home

7 Settembre 2024

Non solo calcio per i giocatori dell’US Livorno: Partita di Padel e divertimento al Livorno Padel Center

Livorno 7 settembre 2024 – Non solo calcio per i giocatori dell’US Livorno: Partita di Padel e divertimento al Livorno Padel Center

Sport e divertimento si sono uniti in una serata speciale al Livorno Padel Center, dove i giocatori dell’US Livorno 1915, Capparella e Tani, hanno preso una pausa dal calcio per dedicarsi a un’entusiasmante partita di padel. Tra scambi veloci e risate, i due atleti hanno giocato insieme agli istruttori del centro, dimostrando che la passione per lo sport può andare oltre il campo da calcio.

L’evento ha segnato l’inizio di una nuova partnership tra il Livorno Padel Center e l’US Livorno 1915, unendo due mondi sportivi che condividono gli stessi valori di competizione e spirito di squadra. La collaborazione nasce con l’obiettivo di promuovere il padel tra gli sportivi e i tifosi livornesi, coinvolgendo anche volti noti del calcio cittadino.

Durante la serata è stato presentato il Torneo di Padel che si terrà il 13 e 14 settembre al Livorno Padel Center. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport in rapida crescita. La squadra vincitrice del torneo Gold riceverà due abbonamenti stagionali per le partite dell’US Livorno allo stadio Armando Picchi, in curva nord. Per i vincitori del torneo Silver, invece, in palio ci sarà la maglia ufficiale del Livorno.

Il video della partita tra Capparella, Tani e gli istruttori del centro cattura lo spirito di amicizia e competizione che ha caratterizzato la serata, mostrando che il padel, come il calcio, sa regalare grandi emozioni.

Iscriviti subito al torneo contattando il numero 0586 1946790 o recandoti direttamente al Livorno Padel Center. Non perdere l’occasione di vivere lo sport in modo diverso e, chissà, magari di incontrare anche qualche campione fuori dal campo!

