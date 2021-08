Non ti vuoi vaccinare? “Stai a casa e vivi come una monade isolata”, Lo ha detto Eugenio Giani (Video)

Home

27 Agosto 2021

Livorno 27 agosto 2021 – Non ti vuoi vaccinare? “Stai a casa e viva come una monade isolata”, Lo ha detto Eugenio Giani

Il presidente della Regione Toscana ha postato sul suo canale Youtube, la video intervista rilasciata a Sky24

Da lunedì prossimo sarà possibile vaccinarsi in tutta la Toscana senza prenotazione e su questa premessa Eugenio Giani dichiara:

“Chi non si è vaccinato non può vivere le condizioni di chi si è vaccinato, è bene che stia a casa e viva come una monade isolata

Quelli che nonostante tutto quello che mettiamo in campo per vaccinarsi non si vaccinano io dico che:

devono avere una grande crisi di coscienza perchè significa che prevale la loro dimensione egoistica

La comunità verso chi fa prevalere la dimensione egoistica, certo è libero di farlo ma è bene stia a casa”

