28 Gennaio 2024

Piombino (Livorno) 28 gennaio 2024 – Non versa gli alimenti, 68enne finisce ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Piombino hanno rintracciato e tratto in arresto un 68enne, originario del sud Italia ma residente in zona, che doveva espiare una pena detentiva domiciliare di 8 mesi comminatagli dall’Ufficio di Sorveglianza di Livorno.

Secondo i giudici e la ricostruzione investigativa dei militari, l’uomo ha violato gli obblighi di assistenza familiare nei confronti dell’ex convivente e dei loro figli minori omettendo di versare loro una buona parte del denaro destinato alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento che era obbligato a corrispondere per disposizione del Tribunale di Livorno in sede di sentenza di separazione, costringendoli a vivere in ristrettezze economiche.

L’uomo è stato raggiunto dai carabinieri che, dopo le formalità di rito, lo hanno dichiarato in arresto e sottoposto alla detenzione domiciliare.