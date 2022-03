Home

Cronaca

“Non voleva andare a Le Sughere”, prova a calarsi dal 4° piano. Arrestato

Cronaca

26 Marzo 2022

“Non voleva andare a Le Sughere”, prova a calarsi dal 4° piano. Arrestato

Livorno 26 marzo 2022 – “Non voleva andare a Le Sughere”, prova a calarsi dal 4° piano. Arrestato

Prova una rocambolesca fuga ma non scappa ai falchi della polizia

Questa mattina gli agenti hanno bussato alla porta di un tunisino 51enne per notificargli la revoca dei domiciliari ed il suo trasferimento in carcere

Una notizia non accettata che ha portato l’uomo a tentare la fuga; ha addirittura provato a calarsi dalla finestra dell’abitazione posta al quarto piano

Gli agenti però, sono riusciti a bloccarlo in tempo e ammanettarlo

Il 51enne è stato portato in questura dov’è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per essere trasferito in carcere

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin