Home

Cronaca

Non vuole pagare il conto del ristorante, in borsa ha un martello: denunciata

Cronaca

14 Maggio 2023

Non vuole pagare il conto del ristorante, in borsa ha un martello: denunciata

Livorno 14 maggio 2023

Rifiuta di pagare il conto della cena al ristorante e va in escandescenze anche con i Carabinieri della Stazione Livorno Porto chiamati dal titolare. È finita così nei guai una donna di 40 anni. Il fatto è successo all’interno di un noto ristorante livornese, dove la cliente, dopo aver cenato tranquillamente, si è rifiutata di pagare il conto.

Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri che hanno trovato la donna in un sospetto stato di agitazione. I militari hanno quindi proceduto a controllarle la borsa all’interno della quale hanno rinvenuto un utensile in metallo simile ad un martello. La 40enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa il possesso di tale oggetto che è stato sottoposto a sequestro e la donna è stata denunciata in stato di libertà.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin