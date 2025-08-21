Home

21 Agosto 2025

Nonna Anna ha festeggiato 102 anni

Livorno 21 agosto 2025 Nonna Anna ha festeggiato 102 anni

Ha superato anche il traguardo dei 102 anni la signora Anna Quaglierini Mazzanti, nata a Livorno il 17 agosto 1923.

Anna ha iniziato a lavorare da giovane, in una vetreria, poi, dopo il matrimonio con Luigi, autista della Svs, ha lasciato il lavoro e si è dedicata alla famiglia. Ha avuto un solo figlio, Claudio. La famiglia si è poi ingrandita con l’arrivo di tre nipoti e ben tre bisnipoti.

Sempre lucida e attiva nonostante l’età e gli acciacchi, nonna Anna adesso vive nella casa di riposo Villa Serena. Anche per questo importante compleanno non è mancata una bella festicciola, e nonna Anna si è fatta ritrarre in tante foto con il figlio Claudio e la nuora Barbara, con gli altri ospiti e con il personale della residenza. Per lei una bella torta e l’omaggio floreale che il sindaco Luca Salvetti le ha inviato con gli auguri della città.