Nonna Bianchina compie 101 anni

12 Novembre 2022

Livorno 12 novembre 2022

Ha superato anche il prestigioso traguardo dei 101 anni la signora Bianca Maria Conti, nata a Livorno il 12 novembre 1921, nel quartiere Stazione.

Per tutti è sempre stata “Bianchina”, in quanto ultima arrivata di 7 figli, in una famiglia che gestiva un ristorante nei pressi dell’ospedale militare.

In questo ristorante Bianchina ha lavorato fino a prima della guerra, per poi dedicarsi completamente alla famiglia.

Con il marito, dopo che lui è andato in pensione, ha fatto tanti viaggi, e ha trascorso tante serate al mare, in particolare ai Bagni Acquaviva, giocando a carte con la loro bella e affiatata compagnia di amici.

Quest’anno nonna Bianchina ha preso un brutto Covid, per fortuna c’è la sua bella famiglia a sostenerla: la figlia Gabriella, con cui vive, i due nipoti Andrea e Giulia, e i quattro bisnipoti Anna, Tommaso, Giorgio e Giacomo.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare una rosa con gli auguri più affettuosi a nome di tutta la città.

