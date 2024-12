Nonna Bruna ha spento 102 candeline, nonno Renato 101

Home

18 Dicembre 2024

Livorno 18 dicembre 2024

Nei giorni scorsi a Livorno sono stati festeggiati due compleanni ultracentenari. Sono quelli della signora Bruna Mazzoni Baldeschi, nata il 16 dicembre del 1922, che ha quindi compiuto 102 anni, e del sig. Renato Rossi, nato il 15 dicembre 1923, che di anni ne ha compiuti 101.

La signora Bruna, per tutti “Nonna Bruna”, ha abitato per diversi decenni in piazza XX Settembre, dove tanti concittadini della zona la ricordano per la sua bontà e giovialità, così come i frequentatori del Mercato Centrale, dove Bruna si recava a fare la spesa tutte le mattine ed era molto benvoluta. Adesso, per qualche problema di salute, è ospite di una residenza per anziani, ma la lucidità e l’allegria sono sempre quelle di un tempo, così come la passione per il canto, trasmessale dal padre. E ne sanno qualcosa gli altri ospiti della rsa, che si divertono a cantare con lei fino a perdere la voce, e che per questo importante compleanno sono stati al karaoke fino a tardi. Bruna ringrazia tutte le persone che la assistono e la trattano bene.

Il sindaco Salvetti le ha fatto recapitare una rosa, con gli auguri della città.

Bellissimo compleanno anche per nonno Renato, con l’inseparabile moglie Margherita, che ha 96 anni portati benissimo, e con la quale qualche mese fa ha festeggiato 70 anni di matrimonio.

Renato è stato cittadino fiorentino fino al 1969, poi con la famiglia è venuto ad abitare a Livorno, attratto soprattutto dal mare. Ha lavorato al Genio Civile, adesso, anche a 101 anni, continua a dipingere, scrivere e lavorare al computer, è sempre al pezzo e le energie mentali non gli mancano.

Anche per lui un omaggio dal sindaco Salvetti, una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.

