Nonna Fiorina compie 101 anni

12 Maggio 2023

Nonna Fiorina compie 101 anni

Livorno 12 maggio 2023 – Nonna Fiorina compie 101 anni

Ha espresso il desiderio di festeggiare andando a mangiar fuori in un agriturismo

Compie 101 anni nonna Fiorina Bonetti vedova Turi, nata il 12 maggio 1922 a Villalta, in provincia di Udine, da una famiglia di agricoltori e allevatori. In fattoria Fiorina imparò da sola a camminare e ad andare in bici, perché la mamma era sempre impegnata a lavorare, poi imparò anche a disegnare e a suonare la fisarmonica. Durante la guerra il fidanzamento e il matrimonio con Amilcare, giovane militare livornese prima dato per disperso al fronte e dopo qualche anno ricomparso dalla prigionia.

Per diverso tempo Fiorina ha gestito una mesticheria in zona Fiorentina. Quando ha smesso di lavorare si è dedicata ai viaggi frequentando gallerie d’arte e circoli culturali anche all’estero. Negli ultimi anni si è cimentata con la pittura, realizzando oltre 300 quadri, esposti anche al Premio Rotonda.

Per festeggiare questo importante compleanno Fiorina ha espresso il desiderio di andare a mangiare fuori in un agriturismo con tutti i familiari, che l’accontenteranno!

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

