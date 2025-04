Home

Nonna Iva Guidi ha festeggiato 100 anni

Livorno 7 aprile 2025

Nonna Iva nuova centenaria livornese

È la signora Iva Guidi, vedova Coli, la nuova centenaria livornese. È nata il 7 aprile 1925 nel casolare Le Macchie, vicino Lari, dove tutta la sua famiglia era impiegata nella fattoria. Poi, nel 1952, si è sposata ed è venuta ad abitare a Livorno con il marito Walter, perché – dice Iva – si era stancata di fare la contadina. Si è dedicata alla famiglia, facendo saltuariamente lavori di sartoria e ricamo e preparando buonissimi dolci per le pasticcerie, molto richiesti vista la sua notevole bravura.

Ha due sorelle gemelle di 94 anni, tre figli adesso tutti in pensione, una insegnante, uno ingegnere in Olanda e uno ufficiale della Marina, che spesso Iva e Walter raggiungevano nei vari porti toccati dalla nave Amerigo Vespucci. Nonna Iva, vedova dal 1992, ha anche tre nipoti che abitano in America, in Inghilterra e a Roma, e due bisnipoti.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale, con gli auguri della città.