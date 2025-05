Home

7 Maggio 2025

Livorno 7 maggio 2025 Nonna Laura Papeschi nuova centenaria livornese

Compie cento anni la signora Laura Papeschi, vedova Mainardi, nata a Livorno il 7 maggio 1925. Laura è una signora molto attiva, da giovane ha lavorato alla Cassa di Risparmi nella segreteria del direttore, poi è andata in pensione in anticipo per occuparsi della famiglia. Ha avuto due figli, Massimo e Monica, poi sono arrivati cinque nipoti e due pronipoti, Nicola di sette anni e Lorenzo di due.

Laura ha sempre apprezzato la compagnia e giocare a carte, prima a bridge e canasta e negli ultimi tempi a burraco. Ha sempre seguito le partite del Livorno Calcio e per la Serie A è una grande tifosa del Napoli.

Le piaceva molto andare al cinema ma non ama guardare i film in tv, preferisce i talk show e i programmi di intrattenimento e varietà.

Altra sua grande passione il mare, quello di Livorno e quello della Sardegna, e ricorda sempre le bellissime vacanze per tanti anni consecutivi all’isola della Maddalena.

Festeggerà questo importante compleanno insieme ai parenti con torta e candeline.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonna Laura un omaggio floreale con gli auguri della città.