Nonna Luciana Lazzeretti nuova centenaria livornese

17 Aprile 2023

Nonna Luciana Lazzeretti nuova centenaria livornese

Livorno 17 aprile 2023 – Nonna Luciana Lazzeretti nuova centenaria livornese

È nonna Luciana Lazzeretti, vedova Paoletti, la nuova centenaria livornese.

Luciana è nata il 17 aprile 1923 a Livorno. Ha avuto due figlie e coltivato tanti interessi, soprattutto la musica: appassionata di pianoforte, che ha imparato a suonare da autodidatta, ha anche cantato per tanti anni nella corale al Circolo Pio X di Borgo Cappuccini.

Luciana è una nonna molto in gamba che non dimostra gli anni che ha, come si può vedere dalla foto scattata in questi giorni.

Per lei è stato organizzato un rinfresco con parenti, nipoti e amiche, che la salutano così: “Il segreto di una lunga vita? Vino e cioccolato in modo moderato, musica e rebus per tenere sveglia la mente e allegra l’anima. Tanti auguri Luciana da tutta la tribù!

A Luciana vanno anche gli auguri del sindaco Salvetti, che le ha inviato una rosa a nome della città.

