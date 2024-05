Home

9 Maggio 2024

Nonna Luigia compie oggi 100 anni

Livorno 9 maggio 2024 – Nonna Luigia compie oggi 100 anni

È la signora Luigia De Palo, vedova Santucci, la nuova centenaria livornese. Molto soddisfatta per l’omaggio floreale fattole recapitare dall’amministrazione comunale a nome della città, ha spento le cento candeline in compagnia delle figlie Paola e Adriana, del figlio Emilio e delle nipoti Lara, Serena e Isabel.

Nonna Luigia è nata il 9 maggio 1924 a Cerignola, in Puglia, poi al seguito del padre ferroviere la sua famiglia si è trasferita a Fiume, in Istria, e infine, poco prima che scoppiasse la guerra, a Livorno.

Ha lavorato prima come commessa e poi come centralinista alla stazione, molto apprezzata per la voce gradevole e per la gentilezza.

Rimasta vedova da giovane, si è molto data da fare per mandare avanti la famiglia. Il segreto della sua longevità? Forse il metodo per cucinare che ha inventato lei, che parte immancabilmente da una base di acqua e aglio, a volte anche salvia, alla quale nel corso della cottura vengono aggiunti gli altri ingredienti. E un cucchiaio di miele tutte le mattine a colazione.

Nonna Luigia ci tiene molto a tenersi informata, ogni giorno segue almeno sei telegiornali e aggiorna prontamente i familiari su tutto ciò che accade nel mondo.