Home

Cronaca

Nonna Luisa Jannotta Zajotti nuova centenaria livornese

Cronaca

21 Novembre 2022

Nonna Luisa Jannotta Zajotti nuova centenaria livornese

Livorno 21 novembre 2022

È nonna Luisa Jannotta, vedova Zajotti, la nuova centenaria livornese.

E’ nata il 22 novembre 1922 a Caserta.

Luisa da giovane si è trasferita con la famiglia a Livorno. Qui ha compiuto i suoi studi, avendo modo di conoscere, sui banchi di scuola, il Presidente Ciampi e i suoi familiari. Di questa amicizia Luisa è sempre stata molto orgogliosa.

Dall’album dei ricordi viene fuori che negli anni Quaranta la famiglia Jannotta abitava in piazza della Repubblica.

Nel dopoguerra Luisa ha lavorato per gli americani a Camp Darby, poi nel ‘52 ha sposato un ufficiale di marina e nel ‘58, in attesa del primo figlio, ha raggiunto definitivamente il marito prima a Napoli, poi a Roma.

È stata lontana da Livorno per una trentina d’anni, trascorrendo anche un anno a Newport, negli Usa, e tre anni nei paesi nordici, a Stoccolma.

Poi, rimasta vedova, ha deciso di ristabilirsi a Livorno.

Nonna Luisa è sempre stata una donna molto autonoma. Adesso la salute non è più quella di un tempo, ma per lei non mancherà una bella festicciola organizzata dal figlio Guido, dalla nuora Paola e dal caro nipote Giacomo, di 12 anni.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin