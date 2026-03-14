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Cronaca

Nonna Mara nuova centenaria livornese

Cronaca

14 Marzo 2026

Nonna Mara nuova centenaria livornese

Livorno 14 marzo 2026 Nonna Mara nuova centenaria livornese È la signora Mara Massei, vedova Fontana, la nuova centenaria livornese. Nonna Mara è nata il 14 marzo 1926 a Santa Maria a Monte, poi a venti anni, nel 1946, è venuta ad abitare a Livorno insieme al marito Ferruccio, anche lui originario di S. Maria a Monte, che lavorava come segretario nelle Ferrovie dello Stato. Mara è sempre stata una donna molto generosa negli affetti, con tutte le persone che ha conosciuto, e si augura che ancora qualche livornese si ricordi di lei, che per tanti anni ha lavorato nel negozio di articoli sanitari del fratello Aladino Massei, che allora si trovava in via dei Fanciulli.Una grande passione di Mara è stata la cucina, le piaceva preparare tagliatelle, dolci e marmellate, soprattutto per regalarle agli altri: ha sempre detto che nel donare queste cose il piacere è suo.Nonna Mara ha avuto una figlia, Maria Grazia, ed è anche bisnonna di tre bambini: Paolo e Carlos (ritratti nella foto) e Sofia.Ha atteso con impazienza l’arrivo di questo traguardo, un po’ per il timore di non arrivarci in forma a causa degli acciacchi che negli ultimi anni le hanno impedito di essere dinamica come un tempo, ma anche pensando alla gioia che avrebbe provato insieme ai propri familiari e a quelli dei suoi quattro fratelli, tutti riuniti per festeggiare questo importante compleanno.Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato un omaggio floreale con gli auguri della città.