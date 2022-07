Home

29 Luglio 2022

Nonna Maria nuova centenaria livornese

Livorno 29 luglio 2022

È nonna Maria Cermelj Rizzitelli la nuova centenaria livornese.

Maria è nata il 29 luglio 1922 a Gorizia. Risiedeva in quella parte della città che nell’immediato dopoguerra fu classificata come “zona B”, e lì conobbe il futuro marito Giuseppe, marchigiano, che vi prestava servizio militare in borghese.

Dopo il matrimonio hanno abitato in varie città, tra cui Pesaro, Urbino e Padova, fino all’approdo definitivo, nel 1961, a Livorno.

Maria è stata una casalinga, con una grande passione per i viaggi, prima in roulotte e poi in camper.

Ha tre figli, tre nipoti di cui due abitano in Olanda e uno a Trento, e tre bisnipoti.

La famiglia si ritrova a Livorno soprattutto durante il periodo estivo, ed è proprio nello stabilimento balneare di Tirrenia frequentato da Maria che questo importante compleanno sarà festeggiato con l’immancabile torta dalle 100 candeline.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonna Maria una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

