Nonna Mirella Ghelardi Filippi ha superato, in ottima forma, anche il traguardo dei 101 anni

20 Gennaio 2023

Livorno 20 gennaio 2023 – I 101 anni di nonna Mirella

Mirella (Emilia all’anagrafe) è nata a Livorno il 20 gennaio 1922. Da giovane aiutava i genitori nella coltivazione dei campi a Coteto, dove ha continuato ad abitare anche nel dopoguerra, dopo l’edificazione del quartiere.

Adesso risiede in un appartamento in via Toscana, insieme alla figlia e al genero.

Per l’età che ha, gode di un’ottima salute. Il segreto sta nel buonumore e nella cordialità con cui si rapporta agli altri, e nella cura che ha di sé: porta ancora scarpe alte, le piace tenere sempre in ordine i capelli biondi, ama le passeggiate e la buona cucina, prende il caffè per tenersi su e finora non ha avuto bisogno di cure mediche particolari.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Mirella una rosa con gli auguri più affettuosi da parte della città.

