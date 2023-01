Home

9 Gennaio 2023

Nonna Nanda e nonno Pietro sono i nuovi centenari livornesi (Foto)

Sono nonna Nanda e nonno Pietro i nuovi centenari livornesi. Hanno festeggiato il loro importante compleanno domenica 8 gennaio.

Nanda Bellini, nata a Carrara l’8 gennaio 1923, durante la seconda guerra mondiale si è trasferita a Livorno insieme al marito, originario di Avellino. A Livorno sono nati i suoi due figli, poi la famiglia si è allargata con l’arrivo di 5 nipoti e 2 pronipoti.

Casalinga, nonna Nanda ha sempre avuto la passione per la cucina, che continua a coltivare dilettandosi tra i fornelli. Sempre in gamba e in ottima salute, tanto che nonostante l’età non assume neppure una pasticca, è anche molto attenta alla cura della sua persona, e per festeggiare al meglio l’importante traguardo si è rivolta alla sua parrucchiera per una perfetta messa in piega. Ha spento le 100 candeline attorniata dall’affetto della sua numerosa famiglia.

Pietro Filippi è stato un dirigente della Motofides, per tanti anni a capo dell’ufficio produzione. Nel dopoguerra ha potuto dare estro alla sua grande passione, la musica, suonando il sassofono e il clarino nella banda cittadina, e allietando le serate della costa con vari gruppi musicali che non mancavano mai alle feste organizzate dagli americani di Camp Darby e nei principali stabilimenti balneari, eseguendo con il suo sax il jazz e la musica ballabile degli anni ‘50.

Grande sportivo, ha partecipato a corse e maratone e fino a 96 anni ha frequentato la palestra della figlia. Anche i suoi 4 bisnipoti (due maschi gemelli e due femmine gemelle) sono giovani promesse dello sport. Insieme a loro, e a tanti amici e parenti, ha spento le cento candeline.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare un omaggio a nonna Nanda e a nonno Pietro con gli auguri della città.

