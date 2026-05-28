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Cronaca

Nonna Nora spegne 105 candeline

Cronaca

28 Maggio 2026

Nonna Nora spegne 105 candeline

Livorno 28 maggio 2026 Nonna Nora spenge 105 candeline

105 candeline per nonna Nora

A Livorno c’è grande festa per i 105 anni di nonna Nora Ciuti Crosato, che oggi, giovedì 28 maggio, spegnerà ben 105 candeline circondata dall’affetto della sua famiglia. Le celebrazioni continueranno anche domenica, quando arriveranno i parenti residenti a Torino per condividere insieme questo importante traguardo.

Nata a Livorno il 28 maggio 1921, Nora ha sempre coltivato numerosi interessi: dai viaggi alla lettura, passando per il cinema e soprattutto per la lirica, una passione che l’ha accompagnata per tutta la vita e che le ha permesso di imparare a memoria molte celebri romanze.

Per anni ha lavorato come sarta, attività che ha continuato fino a poco tempo fa, ed è stata anche membro della Corale Mascagni. Ancora oggi segue con curiosità e attenzione le notizie di attualità e ama raccontare episodi della sua lunga esistenza, raccolti anche nel libro autobiografico “Una vita difficile”.

La sua grande famiglia è composta da due figli, tre nipoti e tre bisnipoti: Ilaria, Elena e Luca.

In occasione dello speciale compleanno, il sindaco Luca Salvetti le ha fatto arrivare un omaggio floreale insieme agli auguri ufficiali della città.