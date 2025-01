Home

14 Gennaio 2025

Livorno 14 gennaio 2025 Nonna Oretta nuova centenaria livornese

È la signora Oretta Badalassi, nei Ferretti, la nuova centenaria livornese.

Oretta è nata il 14 gennaio 1925 a Lari, in provincia di Pisa, poi negli anni ‘50 si è trasferita a Livorno. Ha lavorato per tanti anni come assistente nell’azienda di trasporti del marito Egidio, poi dopo essere rimasta vedova si è occupata della famiglia. Ha due figli, sei nipoti, sei bisnipoti più uno in arrivo.

Sempre sorridente e disponibile con tutti, nonna Orietta è stata un’ottima cuoca e la sua tavola è sempre stata frequentata da amici e parenti, compresi i nipoti delle due sorelle, anch’esse trasferite a Livorno.

Adesso è ospite di una residenza per anziani, dove per questo importante compleanno è stato organizzato un rinfresco con torta e candeline, che Orietta spegnerà insieme agli ospiti della struttura e ai familiari.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale, con gli auguri della città.