Home

Cronaca

Nonna Remy nuova centenaria livornese

Cronaca

23 Settembre 2025

Nonna Remy nuova centenaria livornese

Livorno 23 settembre 2025 Nonna Remy nuova centenaria livornese

Ha spento domenica scorsa cento candeline la signora Remy Bimbi, vedova Sgherri, nata il 20 settembre 1925 a Forcoli, frazione di Palaia, in provincia di Pisa. Remy ha abitato in campagna fino all’età di 18 anni, poi si è trasferita a Livorno con il marito Renato, autista dei filobus Atam.

A Livorno sono nati i figli Giampaolo e, dopo venti anni di attesa, Alessandra. Nonna Remy è stata una sarta molto competente, una vera e propria stilista che lavorava in casa con grande passione.

Non amava molto stare fuori, alla vita di città preferiva la campagna. Amava poco anche la cucina, e preferiva lasciare che fosse il marito a dilettarsi ai fornelli, per potersi concentrare sul suo lavoro.

A 100 anni Remy è una donna in gamba e autosufficiente, vive sempre a casa sua in compagnia della badante, gode di un’ottima memoria e nota tutto ciò che accade, anche tramite i profili Facebook e Instagram, dove sa muoversi meglio dei giovani.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Remy un omaggio floreale con gli auguri della città.